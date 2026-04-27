«Здесь я вырос как игрок и как человек». Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук прощается с болельщиками

Нападающий минского ХК «Динамо» Виталий Пинчук попрощался с болельщиками.

Источник: Комсомольская правда

Нападающий минского хоккейного «Динамо» и один из лидеров клуба Виталий Пинчук на своей странице социальных сетях* обратился со словами благодарности к болельщиками «зубров», и тем, кто помогал ему профессионально совершенствоваться.

«Шесть лет в Динамо Минск стали для меня большим и важным этапом в жизни. Здесь я вырос как игрок и как человек, и это время останется со мной навсегда», — написал Виталий.

Он поблагодарил болельщиков. Белорусский форвард был одним из любимцев публики.

«Ваша поддержка ощущалась в каждом матче, в каждом эпизоде. Вы всегда были рядом, верили в нас и давали ту энергию, которая помогала идти дальше», — заявил Виталий.

Благодарен он и руководству «Динамо-Минск»:

«За эти годы вы создали профессиональную, сильную организацию, в которой есть все для развития и роста игроков. Это высокий уровень, который чувствуется во всем».

Высказал Пинчук слова благодарности и Дмитрию Баскову:

«Вы сыграли ключевую роль в моей карьере. Именно вы когда-то обратили на меня внимание, поверили в меня и дали возможность проявить себя на этом уровне».

Ну и конечно, Пинчук сказал «спасибо» партнерам по команде и тренерам: «Было честью быть частью этой команды. Уважение каждому».

Подытоживая, Виталий написал:

«Минск для меня навсегда останется особенным местом».

Виталий Пинчук шесть сезонов выступал за минское «Динамо», а в двух последних чемпионатах КХЛ показал высокую результативность, стал лидером команды. В минувшем сезоне Пинчук установил личный рекорд — 66 очков (31+35) в 65 матчах.

Вероятно, что 24-летний форвард продолжит карьеру в НХЛ, ведь там к нему проявляют интерес чуть ли не все клубы. Но пока официальных заявлений о будущем Пинчука не было. Но ранее мы писали, что 29 клубов НХЛ были готовы пригласить талантливого белорусского хоккеиста.

* Деятельность Meta, к которой относится соцсеть Instagram, признана экстремистской и запрещена в России.