Огурцы подешевели на четверть, а яйца подорожали на 9,6%: инфляция в Калининградской области разогналась до 0,7%

Калининградстат обнародовал данные по инфляции в регионе за март 2026 года. За месяц цены выросли на 0,7%, с начала года — на 2,5%. Год назад темпы были ниже: 0,6% за месяц и 3,3% с начала года.
Из продуктов рекордсменами стали куриные яйца (+9,6%), шоколад (+4,2%) и сливочное масло (+2,5%). Среди овощей и фруктов лидируют виноград (+11,6%), помидоры (+9%), сладкий перец (+6,8%) и свежие грибы (+5,2%). Из мясных продуктов выросли цены на свинину (+5,3%) и баранину (+2,3%). Рыба живая и охлаждённая прибавила 5,3%.
Огурцы упали в цене на четверть (-24,5%). Также дешевле стали апельсины (-5,6%), бананы (-3%), картофель (-1,8%) и капуста (-1,6%). Среди непродовольственных товаров заметно снизились цены на мужские джемперы (-9,8%), утеплённые комбинезоны для младенцев (-6,3%) и электроутюги (-5,9%). Аренда однокомнатных квартир упала на 2,1%.
Из лекарств, не входящих в перечень ЖНВЛП, подорожали меновазин (+5,9%) и левомеколь (+4,6%). Среди жизненно важных — ибупрофен (+4,3%) и ксилометазолин (+3,2%). Бензин всех марок прибавил 0,6%, дизтопливо — 1%.
Плацкарт в поездах дальнего следования подорожал на 21%. Проживание в гостиницах 4−5* выросло на треть (+32,3%). Заметно подорожали поездки в Беларусь (+24,6%), страны Средней Азии (+14,6%) и Китай (+12,6%). Поездки в Юго-Восточную Азию, напротив, стали дешевле на 11,6%. Отдых на Черноморском побережье России прибавил 3,5%, лечение в санатории — 5,6%. Услуги мойки автомобиля подорожали на 6%, клубная карта в фитнес-центр — на 4,4%.