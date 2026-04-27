Ученый назвал причину апрельских снегопадов в европейской части России

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр — РИА Новости. Циклон, пришедший с Баренцева моря, вернул зимние пейзажи в северо-западный и центральный регион России, сообщил РИА Новости доцент Нижегородского государственного университета, фенолог (специалист, изучающий сезонные явления природы) Михаил Любов.
«Сегодняшний снегопад в Москве объясняется вторжением холодного воздуха. Он прорвался с северо-запада — с Северной Атлантики и Баренцева моря, захватил Ленинградскую область, Тверскую, Архангельскую. Досталось и Москве. Нижегородская область осталась немного в стороне. Но к завтрашнему дню холодный воздух распространится к востоку и может выпасть снег и у нас», — сказал ученый.
По его словам, в таких перепадах температуры в апреле нет ничего сверхъестественного.
«Такие волны возврата холодов бывают периодически. Это не аномалия. И образование временного снежного покрова вполне возможно», — отметил Любов.
Он добавил, что к концу апреля снег в Москве точно растает.
«Можно сказать, что в московской непогоде виноват циклон, пришедший с Баренцева моря. Именно он вернул зимние пейзажи в северо-западный и центральный регион России», — подчеркнул фенолог.