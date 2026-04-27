Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американский самолет-разведчик приблизился к Калининградской области

ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Небольшой американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II в понедельник приблизился к Калининградской области, предположительно, для проведения регулярного патрулирования, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.

Источник: РИА "Новости"

Согласно изученным РИА Новости данным, самолет вылетел из Румынии и на момент 11:34 мск пролетает над Балтийским морем севернее Гданьска. Обычно маршрут патрулирования разведывательного самолета проходит вокруг Калининградской области, пересекая воздушное пространство Польши и Литвы.

Место отбытия самолета, как и пункт назначения, скрыты.

Как писал портал Defense One, США активно использовали первый такой самолет в 2021 году для слежения за российскими вооруженными силами у границ Украины.

При этом самолетом управляют сотрудники компании Leidos, а военные выступают в качестве заказчика на основе почасовой оплаты.

Совершающий облеты вокруг Калининградской области самолет базируется в Румынии. Оттуда он также регулярно вылетает для сбора данных над Черным морем.

