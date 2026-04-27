Американский самолет-разведчик приблизился к Калининградской области

Согласно изученным РИА Новости данным, самолет вылетел из Румынии и на момент 11:34 мск пролетает над Балтийским морем севернее Гданьска. Обычно маршрут патрулирования разведывательного самолета проходит вокруг Калининградской области, пересекая воздушное пространство Польши и Литвы.
Место отбытия самолета, как и пункт назначения, скрыты.
Как писал портал Defense One, США активно использовали первый такой самолет в 2021 году для слежения за российскими вооруженными силами у границ Украины.
При этом самолетом управляют сотрудники компании Leidos, а военные выступают в качестве заказчика на основе почасовой оплаты.
Совершающий облеты вокруг Калининградской области самолет базируется в Румынии. Оттуда он также регулярно вылетает для сбора данных над Черным морем.