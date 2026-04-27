В Перми на время проведения фейерверка закроют Коммунальный мост

В Перми 1 и 9 мая проведут праздничные фейерверки. На время их проведения полностью закроют движение всех видов транспорта по Коммунальному мосту через Каму.
Временное прекращение движения транспорта введут с 22:30 до 23:30 на ул. Попова от ул. Окулова до ул. Борцов Революции. В распоряжении краевого Минтранса также говорится о возможном временном прекращении движения с 16:00 до 24:00 на улицах Попова, Монастырской, Осинской и Окулова. Его введут при осложнении дорожной обстановки, связанной с массовым передвижением пешеходов.
На время проведения фейерверков Коммунальный мост также закроют и для пешеходов.
