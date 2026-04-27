Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми на время проведения фейерверка закроют Коммунальный мост

Полный запрет движения транспорта и передвижения пешеходов введут на один час.

Источник: Комсомольская правда

В Перми 1 и 9 мая проведут праздничные фейерверки. На время их проведения полностью закроют движение всех видов транспорта по Коммунальному мосту через Каму.

Временное прекращение движения транспорта введут с 22:30 до 23:30 на ул. Попова от ул. Окулова до ул. Борцов Революции. В распоряжении краевого Минтранса также говорится о возможном временном прекращении движения с 16:00 до 24:00 на улицах Попова, Монастырской, Осинской и Окулова. Его введут при осложнении дорожной обстановки, связанной с массовым передвижением пешеходов.

На время проведения фейерверков Коммунальный мост также закроют и для пешеходов.

В ближайшее время на части улиц Закамска временно запретят движение транспорта. В Кировском районе Перми проведут традиционную легкоатлетическую эстафету.