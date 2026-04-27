Мобильные офисы ФНС откроются в Волгограде, Волжском и Рудне в мае

В Волгоградской области в мае продолжат работу мобильные офисы налоговой службы. Как сообщает ИА «Высота 102», во второй половине месяца — 14 и 15 мая — налогоплательщики смогут получить консультации специалистов в Волгограде, Волжском и в рабочем поселке Рудня.
Напомним, что мобильные офисы ФНС дают возможность жителям отдаленных населенных пунктов без личного посещения инспекции получить ответы на интересующие их вопросы по налогообложению.
В ближайшее время мобильные офисы пройдут:
14 мая.
— рабочий поселок Рудня — с 11−00 до 15−00 на базе отдела ГКУ ВО «МФЦ» — ул. Толстого, 64а,
— Волгоград:
с 10−00 до 13−00 на базе МФЦ Дзержинского района — проспект Жукова, 125,
с 14−00 до 17−00 на базе МФЦ Советского района — ул. Даугавская, 4,
— Волжский — с 09−00 до 11−00 на базе отдела МФЦ — ул. Мира, 75,
15 мая.
— Волгоград:
с 14−00 до 16−00 на базе МФЦ Красноармейского района — ул. Брестская, 19а,
с 14−30 до 16−30 на базе МФЦ Краснооктябрьского района — ул. Богунская, 12,
с 10−00 до 13−00 на базе ТРЦ «Пирамида» — ул. Краснознаменская, 9.
Участие в данных мероприятиях позволит гражданам без личного посещения инспекции получить ответы на вопросы по налогу на доходы физических лиц, по уплате имущественных налогов физических лиц и НДФЛ, о порядке получения налоговых льгот и вычетов, о налоге на профессиональный доход, о введении с 2026 года единого документа учета.
Также специалисты инспекции проверят наличие задолженности по налогам и, при необходимости, предоставят квитанции для её уплаты. Посетителей проинформируют о возможностях электронных сервисов ФНС России, всем желающим предоставят доступ к интернет-сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».