Единый координационный орган по воспитанию детей и молодежи создадут в Нижегородской области

Заседание комиссии Госсовета по направлению «Молодежь и дети» и экспертной группы по межведомственному взаимодействию состоялось в Москве. Об этом сообщается на сайте Объясняем.рф.
Глава комиссии, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов рассказал, что в 2025 году впервые за 10 лет увеличилось число преступлений среди несовершеннолетних — на 5,5%. Количество террористических преступлений, совершенных детьми, выросло в 2,5 раза. С начала учебного года зафиксировано 18 атак на образовательные организации, еще 21 удалось предотвратить.
По данным Росстата, число подростков 15−17 лет с психическими расстройствами выросло на 53%.
«Сегодня очень много воздействия идет через интернет, через фейковые звонки, когда ребят склоняют к очень серьезным правонарушениям. К сожалению, часть из них на это поддается», — констатировал Артюхов.
Он обозначил системные проблемы межведомственной работы: разное толкование воспитания в 14 федеральных законах, децентрализация управления, дублирование функций ведомств, отсутствие единых методических материалов для педагогов. Молодежные центры есть только в трети муниципалитетов.
По итогам сессии участники предложили разработать единые подходы к профилактике деструктивного поведения, создать в каждом регионе единый координационный орган, объединить ресурсы образования, культуры и молодежной политики в единое воспитательное пространство.