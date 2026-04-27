Нижегородский трамвай № 18 не будет ходить с 1 по 10 мая

Движение трамвая № 18 в Нижнем Новгороде будет прекращено с 1 по 10 мая включительно из-за строительных работ на участке трамвайного кольца Лапшиха. Об этом сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области в своем макс-канале.