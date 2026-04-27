Нижегородский трамвай № 18 не будет ходить с 1 по 10 мая

На участке трамвайного кольца в Лапшихе запланированы работы по замене рельсов.

Источник: Время

Движение трамвая № 18 в Нижнем Новгороде будет прекращено с 1 по 10 мая включительно из-за строительных работ на участке трамвайного кольца Лапшиха. Об этом сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области в своем макс-канале.

Реконструкция трамвайных путей на разворотном кольце в микрорайоне Лапшиха началась 1 февраля 2026 года. Завершить основные работы на кольце должны во втором квартале текущего года.

Разворотное кольцо было построено в 1957 году, капитальный ремонт здесь проводили в последний раз в 1978 году.

Напомним, что замена трамвайных рельсов уже ведётся на пересечении улиц Ванеева и Надежды Сусловой. Из-за этого там сегодня утром образовалась серьёзная пробка.