Представлены тройки претендентов на Строгановскую премию

За 20 лет существования Строгановская премия объединила 125 выдающихся лауреатов, чьи достижения формируют современное наследие Пермского края. В этом году премия вызвала большой интерес у пермяков: поступила 91 заявка, две недели шло онлайн-голосование, объединившее земляков со всех уголков России и зарубежья. Размер вознаграждения лауреатам премии в этом году составит 750 тыс. руб. Кроме денежного поощрения победители получат статуэтку с изображением Аники Строганова и памятный знак.