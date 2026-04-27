В Калининградской области открыли горячую линию по вопросам клещевых инфекций

Специалисты проконсультируют жителей по вопросам защиты от укусов клещей.

В Калининградской области с 27 апреля по 10 мая будет работать горячая линия по вопросам профилактики инфекций, передающихся клещами. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Специалисты проконсультируют жителей по вопросам защиты от укусов клещей, действий при их присасывании, а также расскажут о симптомах клещевого вирусного энцефалита и порядке вакцинации. Кроме того, можно будет уточнить, куда обращаться при положительном результате исследования клеща и как работают профильные лаборатории.

В Калининграде звонки принимаются по телефонам: 8 (4012) 53−84−36, 57−03−32, 53−63−85.

Жители области также могут обратиться на горячие линии в муниципалитетах:

Неман: 8 (40162) 2−35−58;

Зеленоградск: 8 (40150) 3−29−59, 3−16−74;

Гусев: 8 (40143) 3−27−66, 3−48−31, 3−35−23;

Черняховск: 8 (40141) 3−47−77, 3−46−55;

Багратионовск: 8 (40156) 3−20−03, 3−33−28;

Советск: 8 (40161) 3−56−43;

Гурьевск: 8 (4015) 3−10−66, 3−10−67.

Также круглосуточно работает единый консультационный центр Роспотребнадзора по номеру 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
