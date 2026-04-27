Четырехдневная рабочая неделя началась в Нижнем Новгороде перед Первомаем

Нижегородцы, которые работают по пятидневке, проводят апрель короткой рабочей неделей. Согласно производственному календарю, с 27 по 30 апреля придется отработать всего четыре дня, а с 1 по 3 мая страна отдыхает в честь Праздника Весны и Труда. В предпраздничный четверг, 30 апреля, рабочий день сократят на час.
Первомай, правда, встретит дождем. По данным «Яндекс Погоды», 1 мая осадки зарядят на целый день, а столбики термометров покажут от +3 до +8 градусов. Суббота начнется пасмурно, зато к обеду тучи разойдутся, выглянет солнце, и к воскресенью воздух прогреется до +15. Так что шашлыки лучше планировать на вторую половину уикенда.
После короткой рабочей передышки нижегородцев ждет еще одна серия майских выходных, связанных с Днем Победы, с 9 по 11 мая. А предпраздничное 8 мая тоже будет сокращенным. Всего в мае при пятидневке выпадает 19 рабочих дней и 12 выходных.