Найден способ повысить вероятность безотказной работы электроники в сложных условиях

ПЕРМЬ, 27 апреля. /ТАСС/. Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали новый способ резервирования в электронике, чтобы повысить вероятность ее безотказной работы в атомной энергетике, авиации, медицине и транспортных системах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.
«Ученые Пермского политеха разработали новый метод резервирования, который повышает вероятность безотказной работы электроники более чем на 25% по сравнению с традиционным подходом. Метод комбинированного резервирования объединяет резервирование на уровне целых блоков, обеспечивающих общую защиту системы, с резервированием на уровне транзисторов. Исследователи выяснили, что важные характеристики (сколько энергии будет потребляться и как быстро пройдет сигнал) зависят не только от количества транзисторов, но и от того, как именно они соединены между собой. А это значит, что можно найти способы их соединения, которые дадут наилучшие показатели», — рассказали в ПНИПУ.
По словам исследователей, сбои в работе цифровых устройств в авиации и космической технике, в атомной энергетике, медицинской технике и транспортных системах могут привести к серьезным авариям и угрозе безопасности людей. Чтобы этого избежать, инженеры используют резервирование — создают запасные копии важных элементов. Например, вместо одного процессора устанавливаются три. Все они получают одну и ту же информацию от датчиков и обрабатывают ее параллельно. Однако дублирование ведет к значительному росту энергозатрат и габаритов устройств.
Альтернативный подход заключается в более глубоком резервировании — защите не только процессоров в целом, но и их ключевых элементов — транзисторов. В этом случае группа резервированных транзисторов берет на себя функцию отказавшего элемента и продолжает работать, обеспечивая отказоустойчивость аппаратуры. У этого подхода тоже существуют ограничения: при использовании только резервирования транзисторов электроника работает медленнее. Использование этих методов защиты по отдельности не позволяет одновременно добиться и высокой надежности, и необходимого быстродействия.
Особенность нового метода.
Так ученые ПНИПУ разработали метод комбинированного резервирования, который объединяет резервирование на уровне целых блоков, обеспечивающих общую защиту системы, с резервированием на уровне транзисторов. Они создали специальную программу, которая описывает все допустимые варианты соединений. В нее можно ввести параметры: сколько элементов нужно зарезервировать и сколько отказов должна выдерживать система. Программа определит возможные способы, визуализирует их и выдаст результат, который можно подготовить к моделированию. Затем ученые создали модель процессора, которая соответствует типичной бортовой электронике, и сравнили: что будет, если защищать его только традиционным резервированием, и если применить новый комбинированный метод. Моделировали различные сценарии отказов — от повреждения одного транзистора до множественных сбоев, и смотрели, как поведет себя система в каждом случае.
По словам ассистента кафедры «Автоматика и телемеханика» ПНИПУ Максима Никитина, результаты моделирования подтвердили эффективность нового метода. «В зависимости от поставленной задачи он позволяет получить один из двух вариантов улучшения характеристик. С одной стороны, он обеспечивает повышение вероятности безотказной работы устройства до 25% по сравнению с традиционным резервированием. Если же требуется снизить энергопотребление и временные задержки, предложенный подход позволит уменьшить затраты энергии в среднем на 20% по сравнению с существующими решениями», — пояснил исследователь.
Как отметили в ПНИПУ, разработка может быть применима в тех областях, где цифровая аппаратура работает в условиях жестких внешних дестабилизирующих воздействий. Например, в авиации и космической технике, где электроника подвергается перепадам температур, вибрации и радиации. Также в атомной энергетике, где требуется безотказная работа систем контроля и управления, в медицинской технике, где от точности показаний зависит жизнь пациента, и в транспортных системах, включая беспилотные автомобили.