Найден способ повысить вероятность безотказной работы электроники в сложных условиях

Так ученые ПНИПУ разработали метод комбинированного резервирования, который объединяет резервирование на уровне целых блоков, обеспечивающих общую защиту системы, с резервированием на уровне транзисторов. Они создали специальную программу, которая описывает все допустимые варианты соединений. В нее можно ввести параметры: сколько элементов нужно зарезервировать и сколько отказов должна выдерживать система. Программа определит возможные способы, визуализирует их и выдаст результат, который можно подготовить к моделированию. Затем ученые создали модель процессора, которая соответствует типичной бортовой электронике, и сравнили: что будет, если защищать его только традиционным резервированием, и если применить новый комбинированный метод. Моделировали различные сценарии отказов — от повреждения одного транзистора до множественных сбоев, и смотрели, как поведет себя система в каждом случае.