Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС предупредило о сильном ветре в Прикамье 28 апреля

Спасатели советуют не находиться рядом с деревьями.

Сильный ветер ожидается в Прикамье, предупредили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По данным Пермского ЦГМС, 28 апреля в отдельных районах Пермского края ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. Из-за непогоды возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и рост числа ДТП.

Спасатели советуют не находиться рядом с деревьями, ЛЭП и слабо укреплёнными конструкциями, а также не парковать под ними машины. При авариях на электросетях нужно обесточить все приборы и соблюдать правила пожарной безопасности. Пешеходам стоит быть осторожнее при переходе улиц.

Напомним, ранее стало известно, что конец апреля принесёт в северную часть края мокрый снег, в других районах пройдут небольшие и умеренные дожди. Ветер хоть и будет южным, в порывах достигнет 15−20 м/с. Дневная температура составит +7… +12°С, по словам специалистов, это на несколько градусов ниже климатической нормы.