МЧС предупредило о сильном ветре в Прикамье 28 апреля

Сильный ветер ожидается в Прикамье, предупредили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.
По данным Пермского ЦГМС, 28 апреля в отдельных районах Пермского края ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. Из-за непогоды возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и рост числа ДТП.
Спасатели советуют не находиться рядом с деревьями, ЛЭП и слабо укреплёнными конструкциями, а также не парковать под ними машины. При авариях на электросетях нужно обесточить все приборы и соблюдать правила пожарной безопасности. Пешеходам стоит быть осторожнее при переходе улиц.
Напомним, ранее стало известно, что конец апреля принесёт в северную часть края мокрый снег, в других районах пройдут небольшие и умеренные дожди. Ветер хоть и будет южным, в порывах достигнет 15−20 м/с. Дневная температура составит +7… +12°С, по словам специалистов, это на несколько градусов ниже климатической нормы.