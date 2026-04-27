Пик максимальных сбросов завершился на Волжской ГЭС

С сегодняшнего дня, 27 апреля, на Волжской ГЭС началось снижение объемов сбросов воды. Волгоградский гидроузел до 1 мая будет работать в режиме 24 тысяч кубометров воды в секунду. Напомним, с 20 по 26 апреля через плотину ежесекундно проходило по 26 тысяч кубометров. Всего в этом году пик максимальных сбросов продлился неделю.
Объем воды на Волгоградском гидроузле будет снижаться и после 1 мая. До 10 мая он составит 19 тысяч кубометров в секунду.
Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», из-за заполненных водохранилищ на Верхней Волге в Росводресурсах было принято вновь скорректировать режим работы Волгоградского гидроузла и продлить период максимальных сбросов с постепенным снижением.