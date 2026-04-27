Нижегородская мэрия опровергла информацию о новом оползне у метромоста

Информация о сходе нового оползня на склоне у метромоста в Нижнем Новгороде не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на специалистов управления инженерной защиты территорий города.
В ведомстве пояснили, что в настоящее время на данном участке работает спецтехника. Рабочие занимаются ликвидацией последствий ранее зафиксированного схода грунта и проводят подготовку склона к дальнейшим восстановительным мероприятиям. Все действия носят плановый характер.
Ранее сообщалось, что Бастрыкин контролирует дело об оползнях в деревне Нижегородской области.