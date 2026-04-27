Врач Поляков назвал запрещенную еду: беляши и сосиски в тесте под угрозой

Эндокринолог предупредил волгоградцев о вреде любимых перекусов.

Эндокринолог и диетолог Антон Поляков предупредил волгоградцев о скрытом вреде привычных перекусов — беляшей, сосисок в тесте и пирожков.

Эти блюда относятся к продуктам с высоким содержанием омеги-6, и их избыток в рационе грозит серьезными последствиями для здоровья.

Регулярное употребление такой выпечки повышает уровень сахара в крови. Если продукт еще и зажарен, при готовке образуются частично гидрогенизированные формы жира. Омега-6 усиливает воспалительные процессы в организме, а еще эти жирные кислоты влияют на свертываемость крови. Избыток омеги-6 может привести к сужению сосудов и образованию тромбов.

Антон Поляков советует относиться к беляшам и сосискам в тесте как к лакомству, а не к повседневной еде, — пишет «РГ». «Голодного человека накормить можно, но качество еды оставляет желать лучшего», — подытожил врач.

Ранее сообщалось о новых правилах отключения горячей воды.