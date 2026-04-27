Освобожденный из украинской тюрьмы нижегородский моряк вернулся на флот

Нижегородский моряк, три года пробывший в украинской тюрьме и освобожденный осенью 2025 года, прошел реабилитацию, вернулся на флот и вновь ушел в рейс. Об этом на заседании комитета по госвласти в нижегородском заксобрании рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Оксана Кислицына.