УК в Зеленоградске обязали промыть трубы с водой, которая уже не соответствует нормативам

Жители курортного города жалуются на качество воды.

Еще в сентябре 2025 года жители домов на ул. Гагарина Зеленоградска пожаловались в Роспотребнадзор на качество водопроводной воды. Специалисты отобрали пробы, воду провели и в лаборатории. Оказалось, что она по микробиологическим показателям не соответствовала гигиеническим нормативам. Спустя месяц УК «АВК-строй» получила предписание — должны были промыть и продезинфицировать систему питьевого водоснабжения и провести новое лабораторное исследование.

Как рассказали в пресс-службе Роспортребнадзора, «управляшка» предписание выполнять отказалась и обратилась с иском в суд, в надежде его оспорить. Заявили, что промывка требует слишком много денег и времени.

Суд не признал эти доводы обоснованными. Так иск «АВК-строй» к Роспотребнадзору был оставлен без удовлетворения. Решение вынес районный суд.