УК в Зеленоградске обязали промыть трубы с водой, которая уже не соответствует нормативам

Еще в сентябре 2025 года жители домов на ул. Гагарина Зеленоградска пожаловались в Роспотребнадзор на качество водопроводной воды. Специалисты отобрали пробы, воду провели и в лаборатории. Оказалось, что она по микробиологическим показателям не соответствовала гигиеническим нормативам. Спустя месяц УК «АВК-строй» получила предписание — должны были промыть и продезинфицировать систему питьевого водоснабжения и провести новое лабораторное исследование.