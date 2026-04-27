Найден способ быстрого обнаружения поврежденных участков электросети

НОВОСИБИРСК, 27 апреля. /ТАСС/. Ученые в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) разработали метод, который может использоваться для локации однофазных замыканий на воздушных линиях электропередачи. Он позволяет быстро определять место повреждения без установки дорогостоящего оборудования, сообщили в пресс-службе вуза.
Как отмечает доцент вуза Владимир Качесов, наиболее частым повреждением в электрических сетях 6−35 кВ является однофазное замыкание на землю. При нем ток повреждения мал для срабатывания защиты, линия функционирует дальше, но напряжение на других фазах растет. Это грозит пробоем изоляции и короткими замыканиями с последующим отключением потребителей. Поэтому важно не только выделить поврежденную линию, но и точно определить место неисправности для ее быстрого устранения.
«Ученые предложили метод определения однофазного замыкания на землю на линии электропередачи на основе результатов измерений от нескольких высокочастотных датчиков, расположенных вдоль ЛЭП и подключаемых к фазным проводам линии», — говорится в сообщении.
Уточняется, что метод основан на возбуждении высокочастотных колебаний в датчиках. Ученые смотрят, как меняется напряжение на их конденсаторах, строят по этим данным график и находят на нем самую высокую точку — она и покажет нужную зону.
Работоспособность метода была проверена на действующей воздушной линии электропередачи 10 кВ. В ходе эксперимента датчики продемонстрировали нужную чувствительность, а записанные сигналы подтвердили эффективность предложенного решения. На основе проведенного моделирования ученые пришли к выводу, что для минимизации погрешности целесообразно располагать датчики на равном расстоянии вдоль воздушной линии.
«Предложенный учеными НГТУ метод может использоваться для локации однофазных замыканий на воздушных линиях электропередачи, особенно там, где нет возможности устанавливать измерительные трансформаторы тока нулевой последовательности», — подчеркнули в пресс-службе.