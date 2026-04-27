Найден способ быстрого обнаружения поврежденных участков электросети

Как отмечает доцент вуза Владимир Качесов, наиболее частым повреждением в электрических сетях 6−35 кВ является однофазное замыкание на землю. При нем ток повреждения мал для срабатывания защиты, линия функционирует дальше, но напряжение на других фазах растет. Это грозит пробоем изоляции и короткими замыканиями с последующим отключением потребителей. Поэтому важно не только выделить поврежденную линию, но и точно определить место неисправности для ее быстрого устранения.