В Роспотребнадзоре напомнили правила мытья окон

В красноярском Роспотребнадзоре рассказали, как помыть окна без вреда для здоровья и с идеальным результатом.
Специалисты напоминают, что к процессу важно подготовиться. Так, нужно выбрать теплый, сухой, безветренный и пасмурный день (во избежание разводов и ослепления не мойте окна на ярком солнце). Для обеспечения безопасности в комнате не должно находиться других домочадцев и питомцев — это избавит от отвлекающих факторов и снизит риски травматизма. С подоконника нужно всё убрать, а шторы — снять и отправить в стирку. Для исключения сквозняка необходимо закрыть все окна, кроме того, которое моете. Работать нужно в перчатках и внимательно изучить инструкцию к чистящим средствам.
Технология мытья окон такова:
Начинать лучше с рам: мыть их сверху вниз, чтобы грязь не стекала на чистые поверхности. Если стекло сильно запылилось, его нужно сначала протереть простой водой. Мыть следует плавными движениями, без рывков, особое внимание уделять стыкам — там обычно скапливается больше всего грязи Менять воду и тряпки — по мере загрязнения. При большом объёме работы делать паузы, а после завершения — обязательно вымыть руки с мылом и проветрить комнату.
В Роспотребнадзоре отметили, что окна, выходящие во двор рекомендуется мыть не реже двух раз в год; выходящие на проезжую часть — до четырех раз в год. Также мыть необходимо жалюзи, гардины и москитные сетки. «Не забывайте, что чистые окна важны не только для красоты, но и для здорового микроклимата в вашем доме», — напомнили в ведомстве.
