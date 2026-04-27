Красноярцам предложили бесплатно проверить родинки

Врачи краевого онкологического центра предложили красноярцам бесплатно проверить родинки и другие кожные новообразования перед началом пляжно-дачного сезона.
Для этого с 22 апреля по 7 мая необходимо отправить фотографии новообразований на электронную почту proverka@onkolog24.ru. Специалисты-онкологи изучат присланные фото и в течение нескольких дней ответят на письмо, дав указания к дальнейшим действиям или, при необходимости, пригласят вас на очный прием.
Важно: к письму, кроме фото, нужно прикрепить диагностическую карту, которую делает чат-бот по сайте rodinka24.ru.
Несколько моментов, которые нужно отразить в письме. На фото родинки нужно показать ее размер — приложить рядом линейку. Снимок необходимо сделать при хорошем дневном освещении, без вспышки, а также в высоком разрешении. Не забудьте указать свой номер телефона и имя для быстрой связи.
Обратите внимание, что специалисты не оказывают онкологическую помощь детям до 18 лет. Родителей просят обращаться к педиатру по месту жительства.