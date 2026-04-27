Нижегородские инвесторы оказались консервативнее среднероссийских

Инвесторы из Нижегородской области третий год подряд держат повышенную долю облигаций в портфелях. С начала 2024 года доля облигаций в их портфелях стабильно на 10% выше, чем в среднем по стране среди клиентов ВТБ Мои Инвестиции. На облигации сейчас приходится 55% среднего портфеля нижегородцев. Об этом эксперты брокера ВТБ рассказали в преддверии Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Нижний Новгород».