Нижегородские инвесторы оказались консервативнее среднероссийских

Инвесторы из Нижегородской области третий год подряд держат повышенную долю облигаций в портфелях. С начала 2024 года доля облигаций в их портфелях стабильно на 10% выше, чем в среднем по стране среди клиентов ВТБ Мои Инвестиции. На облигации сейчас приходится 55% среднего портфеля нижегородцев. Об этом эксперты брокера ВТБ рассказали в преддверии Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Нижний Новгород».
Для сравнения: акции занимают лишь 20%, биржевые фонды — тоже около 20%, а на драгметаллы и денежные средства приходится 3%. В среднем портфель инвестора из региона состоит из 5 инструментов. Самые популярные акции — ЛУКОЙЛ, Сбербанк и ВТБ. Такая структура отражает приоритет надёжности и защитных стратегий даже в условиях рыночной волатильности.
При этом нижегородцы активнее интересуются коллективными формами инвестиций. Доля биржевых фондов за полтора года в портфелях выросла более чем в 2 раза — с 9% до 19%. Клиенты всё чаще выбирают готовые управляемые продукты вместо самостоятельной покупки отдельных бумаг.