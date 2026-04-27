Кемеровская детская школа искусств № 5 получила новое оборудование

Детскую школу искусств № 5 в Кемерове оснастили новым оборудованием при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации города.
В актовый зал закупили радио-, аудио-, акустические системы, микшерный пульт, прожекторы, сценические мониторы, сабвуферы. Современную технику применят уже на ближайшем отчетном мероприятии, на которое пригласят родителей учащихся.
Для занятий на художественном отделении приобрели новые чучела сибирских птиц и животных, гипсовые фигуры. Также ожидаются 12 модульных столов-мольбертов. А в распоряжение юных музыкантов поступили четыре баяна фабрики «Юпитер».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.