В Сальске инспекторы ДПС помогли мужчине с инфарктом миокарда

В Ростовской области инспекторы ДПС вовремя довезли до больницы мужчину с инфарктом миокарда. Детали рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Инцидент произошел утром в Сальске, на Трактовой улице. Инспекторы ДПС — лейтенант полиции Владислав Шепетин и старший лейтенант полиции Алексей Сухомлинов — увидели, что встречная легковушка резко остановилась, и из салона вышла взволнованная девушка. Глядя на правоохранителей, она начала отчаянно махать руками, привлекая внимание.
Полицейские подъехали. Оказалось, что 51-летнему отцу девушки внезапно стало плохо, он задыхался и нуждался в срочной медицинской помощи.
Автоинспекторы пересадили мужчину в патрульный автомобиль, включили сирену, проблесковые маячки и быстро поехали в городскую больницу. Пассажира передали медикам. Позже выяснилось, что у него произошел инфаркт миокарда. Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей.
