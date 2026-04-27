Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградская область опустилась на 31 место в рейтинге регионов по платёжной дисциплине бизнеса

Доля просроченной задолженности среди юридических лиц составила 2,01%.

Калининградская область опустилась на 31 место в рейтинге регионов по платёжной дисциплине бизнеса. Об этом сообщают в исследовании РИА Новости.

Для составления рейтинга эксперты проанализировали процент неуплаченных вовремя кредитов среди юридических лиц. Доля просроченной задолженности у регионального бизнеса на 1 марта 2026 года составила 2,01%. За год показатель увеличился на 0,65%. Прирост корпоративного портфеля в Калининградской области составил −2,4%, а доля региона в общероссийском объёме снизилась на 0,85%.

Лидерами рейтинга стали Чукотский автономный округ, Магаданская область и Забайкальский край. В конце списка оказались Кабардино-Балкария, Дагестан и Ненецкий автономный округ.

В 2025 году Калининградская область занимала 21 место в аналогичном рейтинге. Доля просроченной задолженности среди юридических лиц на 1 марта 2025 года в регионе составила 1,36%.

Узнать больше по теме
Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
Читать дальше