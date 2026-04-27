Калининградская область опустилась на 31 место в рейтинге регионов по платёжной дисциплине бизнеса. Об этом сообщают в исследовании РИА Новости.
Для составления рейтинга эксперты проанализировали процент неуплаченных вовремя кредитов среди юридических лиц. Доля просроченной задолженности у регионального бизнеса на 1 марта 2026 года составила 2,01%. За год показатель увеличился на 0,65%. Прирост корпоративного портфеля в Калининградской области составил −2,4%, а доля региона в общероссийском объёме снизилась на 0,85%.
Лидерами рейтинга стали Чукотский автономный округ, Магаданская область и Забайкальский край. В конце списка оказались Кабардино-Балкария, Дагестан и Ненецкий автономный округ.
В 2025 году Калининградская область занимала 21 место в аналогичном рейтинге. Доля просроченной задолженности среди юридических лиц на 1 марта 2025 года в регионе составила 1,36%.