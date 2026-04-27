Губернатор Дмитрий Демешин в очередной раз побывал в зоне специальной военной операции — встретился с военнослужащими подразделений группировки войск «Восток» и добровольческого отряда БАРС-8 «Хабаровск». Глава региона привез бойцам технику, оборудование и снаряжение, необходимые на передовой. Это БПЛА и комплектующие к ним, мотоциклы, автомобили, квадроциклы и запчасти для ремонта, болотоходы, спецоборудование, медикаменты и перевязочные материалы, а также средства для строительства волоконно-оптических линий связи. «Уже не раз говорил, что с большим уважением отношусь к тем, кто не сделал шаг назад, не сбежал из страны, не струсил, а поступил как настоящий мужчина. Именно поэтому я не просто передаю помощь, а привожу ее сам. Чтобы поддержать боевой дух и лично пожать руку парням», — отметил Дмитрий Демешин. На передовой губернатор вручил государственные награды военнослужащим из подразделений группировки «Восток» и отряда БАРС-8 «Хабаровск».
Дмитрий Демешин привез технику и оборудование бойцам в зону СВО
