График майский праздников в Хабаровском крае

Жители Хабаровского края в 2026 году будут отмечать майские праздники в два этапа. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Первый период нерабочих дней продлится с 1 по 3 мая (пятница-воскресенье) и приурочен к Празднику Весны и Труда. Затем последует короткая рабочая неделя, особенностью которой станет сокращённый рабочий день 8 мая — он будет на час короче обычного как предпраздничный.
Второй период отдыха запланирован с 9 по 11 мая (суббота-понедельник) и связан с празднованием Дня Победы. После этих выходных начнётся короткая рабочая неделя.
Всего в мае 2026 года при пятидневной рабочей неделе предусмотрено 19 рабочих и 12 выходных дней.
Некоторые организации продолжат работу в праздничные дни по установленному графику — это касается аптек, магазинов, экстренных служб и иных учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность региона. Согласно трудовому законодательству, работа в выходной день оплачивается в двойном размере либо компенсируется отгулом.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962−223−38−83.