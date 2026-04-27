В Новороссийске провели мастер-класс по казачьей фланкировке

Занятие состоялось в колледже строительства и экономики.

Мастер-класс по казачьей фланкировке состоялся в Новороссийском колледже строительства и экономики Краснодарского края, сообщили в администрации города. Сохранение культурного наследия и укрепление национальной самоидентификации способствует достижению целей нацпроекта «Молодёжь и дети».

Занятие провели солистки ансамбля сценической фланкировки «Дуся да Маруся» Центра казачьей культуры Новороссийского районного казачьего общества. Сначала они продемонстрировали свое мастерство, а затем научили гостей выполнять некоторые элементы фланкировки шашками в связке. Также руководитель Центра казачьей культуры в Новороссийске Карина Житенева рассказала историю этого искусства.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.