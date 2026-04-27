Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В предстоящие майские выходные в крае изменится график работы медицинских организаций

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Министерство здравоохранения региона утвердило режим оказания помощи в праздничные дни.

Источник: НИА Красноярск

В поликлиниках 2 и 10 мая с 8:00 до 16:00 приём проведут педиатры, терапевты, хирурги, акушеры-гинекологи. В это время также будут работать прививочные, процедурные и перевязочные кабинеты, а также регистратуры и кол-центры. Можно пройти диспансеризацию и выписать льготные лекарства.

Взрослые и детские стоматологи, а также стоматологи-хирурги проведут прием пациентов 2 и 10 мая с 8:00 до 14:00.

Краевой онкодиспансер 2 и 11 мая с 8:00 до 16:00 будет оказывать специализированную помощь амбулаторно и в дневном стационаре, включая проведение противоопухолевой терапии. В это же время по предварительной записи пройдет прием пациентов с подозрением на онкологическое заболевание.

В обычном круглосуточном режиме будут работать стационары, травмпункты (включая специализированные) и служба скорой медицинской помощи. Вызов скорой — со стационарного телефона 03, а также по телефонам 103 или 112.