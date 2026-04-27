В предстоящие майские выходные в крае изменится график работы медицинских организаций

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Министерство здравоохранения региона утвердило режим оказания помощи в праздничные дни.
В поликлиниках 2 и 10 мая с 8:00 до 16:00 приём проведут педиатры, терапевты, хирурги, акушеры-гинекологи. В это время также будут работать прививочные, процедурные и перевязочные кабинеты, а также регистратуры и кол-центры. Можно пройти диспансеризацию и выписать льготные лекарства.
Взрослые и детские стоматологи, а также стоматологи-хирурги проведут прием пациентов 2 и 10 мая с 8:00 до 14:00.
Краевой онкодиспансер 2 и 11 мая с 8:00 до 16:00 будет оказывать специализированную помощь амбулаторно и в дневном стационаре, включая проведение противоопухолевой терапии. В это же время по предварительной записи пройдет прием пациентов с подозрением на онкологическое заболевание.
В обычном круглосуточном режиме будут работать стационары, травмпункты (включая специализированные) и служба скорой медицинской помощи. Вызов скорой — со стационарного телефона 03, а также по телефонам 103 или 112.