Два человека погибли и 16 пострадали при обстрелах Черноземья за выходные

В Курской области за выходные пострадал один мирный житель. 64-летний мужчина получил ожоги при атаке БПЛА в Беловском районе. Также в Рыльском районе под удар ВСУ попала территория ЗАО «Агрофирма “Рыльская “” (входит в холдинг “Гута” Юрия Гущина) — повреждены перегрузчик и рукавное зернохранилище. Кроме того, разрушения получили две квартиры, два частных дома и две машины. По данным губернатора Александра Хинштейна, по региону выпустили не менее 87 беспилотников. Установлено 14 сбросов взрывных устройств с БПЛА и 60 артиллерийских обстрелов приграничных муниципалитетов.