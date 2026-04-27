Обвинявшихся в даче взятки бизнесменов освободили от наказания

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», начальник колонии-поселения № 39 Михаил Репетуха и его бывший заместитель были задержаны 1 августа 2025 года. По версии следствия, Михаил Репетуха и его заместитель в конце лета 2024 года заключили госконтракт с индивидуальным предпринимателем на перевозку картофеля из колонии-поселения в другие учреждения ГУФСИН. При этом начальник колонии и его заместитель неправомерно отклонили заявки иных участников аукциона, заявлявших ценовое предложение на меньшую сумму. В последующем перевозка картофеля была организована средствами колонии-поселения, а деньги в сумме более 580 тыс. руб. были перечислены на счет индивидуального предпринимателя за якобы оказанные последним автотранспортные услуги.