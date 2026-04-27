Жителям Красноярского края рассказали, как будут работать поликлиники в майские праздники

В мае 2026 года праздничные выходные продлятся с 1 по 3 и с 9 по 11 мая. Министерство здравоохранения Красноярского края опубликовало график работы медучреждений на эти даты. 2 и 10 мая с 8:00 до 16:00 в поликлиниках будет организован прием пациентов. Будут работать: терапевты и педиатры; хирурги и акушеры-гинекологи; прививочные, процедурные и перевязочные кабинеты; регистратуры и кол-центры. Можно будет пройти диспансеризацию и выписать льготные лекарства. Будут обслуживаться вызовы на дому и патронажи. Их прием будет осуществляться до 14:00, сообщили в минздраве края. Взрослые и детские стоматологи, а также стоматологи-хирурги будут принимать 2 и 10 мая с 8:00 до 14:00. Красноярский онкодиспансер будет работать 2 и 11 мая с 8:00 до 16:00. Будет оказываться специализированная помощь в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, включая проведение противоопухолевой терапии. В обычном режиме в праздники будут работать стационары, травмпункты, а также служба скорой медицинской помощи.