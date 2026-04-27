Инвестору отказали в строительстве гостиницы на Казанском шоссе в Нижнем

В Нижнем Новгороде инвестору было отказано в реализации проекта по строительству гостиницы. Объект планировалось возвести на стыке Казанского шоссе и улицы Бринского, сообщили в GIPERNN.RU.
Данное решение было принято на последнем совещании совета по земельным и имущественным отношениям, действующего при правительстве региона.
Компания «Эталон» намеревалась инвестировать 450 миллионов рублей в создание отеля. Для этого был выбран участок размером 2,2 тысячи квадратных метров, который в настоящее время принадлежит городу. Предполагалось, что строительство здания площадью около 825 квадратных метров займет четыре года.
Корпорация развития Нижегородской области пришла к выводу о возможности возведения гостиницы на данной территории. Однако представители городской администрации заняли противоположную позицию. Они аргументировали свой отказ тем, что участок является буферной зоной между жилыми постройками и оживленным Казанским шоссе, и реализация проекта может спровоцировать социальное недовольство. Главный архитектор региона, Сергей Попов, солидарен с мнением главы департамента.
Таким образом, члены совета не одобрили идею строительства гостиницы на Казанском шоссе.
Ранее инвестор выкупил старинный особняк в Городце под гостевой дом.