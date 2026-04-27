В Волгограде перед майскими праздниками продолжит штормить, но слегка потеплеет. В последние дни апреля 2026 года порывы ветра будут достигать скорости 15−20 метров в секунду, по области продолжатся заморозки до −3 градусов. А в городе потеплеет до +16 градусов днем и до +6 ночью.
В прогнозе Волгоградского ЦГМС на 28 апреля в Волгограде сильный ветер. Обойдется без осадков. Температура ночью +2…+4 градуса, днем до +14. 29−30 апреля местами может покапать дождь, ветер чуть стихнет. Ночью потеплеет до +4…+6 градусов, днем температура поднимется до +16.
В Волгоградской области днем 28 апреля местами прогнозируют небольшой дождь и ветер с порывами до 15−20 м/с. Температура ночью от нуля до +5º, местами заморозки до −3 градусов, днем — +9…+14. 29−30 апреля в регионе снова ожидаются ночные заморозки, днем потеплеет до +11 градусов на севере и до +16 на юге.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Север Волгоградской области замело снегом 27 апреля.