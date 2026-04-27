Объявлена новая дата субботника в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В минувшие выходные общегородскую уборку перенесли.
Решение о переносе приняли из-за неблагоприятной погоды — ранее мероприятие планировали провести 25 апреля, однако в этот день в городе шли дожди.
Стало известно, что субботник проведут в последний день короткой рабочей недели, 30 апреля. По прогнозам синоптиков, в четверг ожидается до 20 градусов тепла и ясная погода без осадков. Кроме того, сухо будет и накануне, что позволит провести уборку без грязи и луж.
Так как день рабочий, субботник сделают сокращенным, отмечают Gornovosti.ru. Официальный старт намечен на 17:00, при этом присоединиться к уборке можно и раньше.