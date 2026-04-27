На Алтае в городском округе ЗАТО Сибирский выберут объекты благоустройства

Участникам предложили проекты обновления пешеходных зон по улицам Кедровой и 40 лет РВСН, а также двух пространств для отдыха на улице Победы. Проголосовать можно до 12 июня на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru. Напомним, в прошлом году свой выбор сделали более 1,4 тыс. жителей.