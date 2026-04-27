На Алтае в городском округе ЗАТО Сибирский выберут объекты благоустройства

На голосование вынесли 4 общественных пространства.

Общественные территории, которые благоустроят в 2027 году, выберут жители городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края, сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона. Всероссийское голосование проводится при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Участникам предложили проекты обновления пешеходных зон по улицам Кедровой и 40 лет РВСН, а также двух пространств для отдыха на улице Победы. Проголосовать можно до 12 июня на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru. Напомним, в прошлом году свой выбор сделали более 1,4 тыс. жителей.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.