В мае на Дону снимут запрет на ловлю судака и берша. Об этом говорится в памятке Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.
Ловить эти виды рыб разрешат: в Веселовском и Пролетарском водохранилищах (запрет действует до 30 апреля); в других водных объектах рыбохозяйственного значения.
При этом полный запрет на вылов судака и берша сохранится: на участке реки Дон от плотины Цимлянского гидроузла до устья (включая бассейны впадающих рек, кроме Веселовского и Пролетарского водохранилищ на реке Маныч); в Азовском море и Таганрогском заливе.
Также с 1 мая разрешат ловить тарань и плотву в: Азовском море и Таганрогском заливе; реке Дон ниже плотины Цимлянской ГЭС с притоками (исключая реку Маныч); бассейнах всех впадающих в море степных рек.