Пять семей из сельской местности Приангарья в этом году получат новые дома

Пять семей, проживающих в сельской местности Иркутской области, в 2026 году получат новое жилье по договору найма, сообщили в министерстве сельского хозяйства региона. Это отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Речь идет о работниках социальной сферы и администраций опорных населенных пунктов Киренского и Чунского районов. Для них построят три дома, а также приобретут один уже готовый.
«Непосредственное участие в строительстве или приобретении жилья с целью его предоставления сельским жителям по договору найма принимает муниципалитет, на территории которого реализуется данная программа, и работодатель нанимателя. Совместно они финансируют 20% от общей стоимости нового жилья, оставшиеся 80% субсидируются за счет средств федерального и областного бюджетов», — сказала заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Анна Турушева.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.