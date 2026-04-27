Учащихся из Томской области приглашают на чемпионат пилотирования дронов

Учащихся из Томской области в возрасте от 7 до 18 лет приглашают принять участие во Всероссийском чемпионате «Пилоты будущего». Его проведение направлено на достижение целей нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
Состязание включает дистанционный тур отбора, региональные этапы и финал в Москве. Участники будут соревноваться в гонках на симуляторе, сборке беспилотников, дрон-баскетболе и скоростном мониторинге. Прием заявок открыт до 29 апреля. Чтобы присоединиться к чемпионату, необходимо зарегистрироваться по ссылке.
«Турнир в 2026 году выходит на новый уровень. Мы делаем соревнование по-настоящему всероссийским: число юных спортсменов в финале вырастет более чем в два раза по сравнению с 2025 годом. А главное, что каждый регион станет участником финала. Мы делаем все, чтобы сфера беспилотных авиасистем пополнилась будущими инженерами, чемпионами и технологическими лидерами», — подчеркнул президент Федерации гонок дронов России Илья Галаев.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.