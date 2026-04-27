Из украинского плена вернулись 59 липецких участников СВО

За истекший период 2026 года из украинского плена были освобождены семеро жителей Липецкой области. В 2025 году домой вернулись 25 военнослужащих, а всего с начала спецоперации обменяли и освободили 59 бойцов. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Липецкой области Ираида Тихонова в рамках доклада на 58-й сессии облсовета.