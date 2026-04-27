В Красноярском крае обновят участки дорог в районе сел Юксеево и Абакшино

Также предусмотрено обновить участок дороги Атаманово — Кононово — Кекур с 23-го по 26-й километр — транзит по селу Абакшино. На этой же трассе мастера продолжат ремонт через реку Бузим протяженностью 78,2 м. Сдать этот объект в эксплуатацию планируют в 2027 году.