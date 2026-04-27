В Красноярском крае обновят участки дорог в районе сел Юксеево и Абакшино

Там заменят асфальтовое покрытие, восстановят автобусные павильоны, смонтируют барьерное ограждение и дорожные знаки.

Участки трасс Большая Мурта — Юксеево и Атаманово — Кононово — Кекур на территории Красноярского края приведут в нормативное состояние в этом году, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона. Ремонт проведут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В частности, специалисты проведут работы на въезде в село Юксеево. Отрезок расположен с 22-го по 26-й километр. Они очистят кюветы от растительности, ликвидируют пучины, заменят асфальтовое покрытие, отсыпят обочины. Также там восстановят примыкания, автобусные остановки, смонтируют барьерное ограждение и дорожные знаки.

Также предусмотрено обновить участок дороги Атаманово — Кононово — Кекур с 23-го по 26-й километр — транзит по селу Абакшино. На этой же трассе мастера продолжат ремонт через реку Бузим протяженностью 78,2 м. Сдать этот объект в эксплуатацию планируют в 2027 году.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.