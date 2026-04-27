Сборная России по футболу сыграет в Калининграде против Тринидада и Тобаго

Сборная России по футболу сыграет 9 июня в Калининграде товарищеский матч с командой Тринидада и Тобаго. Об этом сообщили в Российском футбольном союзе.
Время начала игр на «Ростех Арене» и даты старта продажи билетов будут объявлены дополнительно. С Тринидадом и Тобаго, одной из ведущих футбольных сборных Карибского бассейна, сборная России ранее не играла. Сборная СССР в 1990 году встречалась с этой командой в гостях и победила 2:0.
Для сборной России поединок в Калининграде станет третьим в истории. В октябре 2018 года национальная команда принимала здесь Швецию в рамках Лиги наций (0:0), а в 2019-м обыграла 1:0 Казахстан в отборе к чемпионату Европы.
