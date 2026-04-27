Протуберанцы на Солнце угрожают связи и спутникам над Волгоградом

Ученые из Института исследований Солнечной системы Общества Макса Планка разобрались в природе протуберанцев — гигантских облаков плазмы на Солнце.
Эти структуры протяженностью в тысячи километров могут внезапно разрушаться и выбрасывать в космос потоки заряженных частиц. Для волгоградцев это значит одно: под угрозой спутниковая связь, навигация и даже стабильность энергосетей.
Исследователи пояснили: несмотря на «огненный» вид, протуберанцы холоднее и плотнее окружающей солнечной короны. Их температура — около 10 000 градусов, тогда как плазма вокруг разогрета до миллионов. Удерживают эти массивные образования только магнитные поля.
С помощью сложного моделирования физики показали: жизнь протуберанца — это борьба между «плазменным дождем», который падает на поверхность светила, и новыми выбросами вещества в турбулентных впадинах между магнитными дугами.
По словам Сами К. Соланки, директора департамента «Солнце и гелиосфера» MPS, точные прогнозы космической погоды необходимы для защиты критической инфраструктуры Земли. Понимание природы протуберанцев — ключ к предсказанию опасных событий.
Авторы работы подчеркнули: им впервые удалось смоделировать не только рождение протуберанцев, но и то, как они поддерживаются и эволюционируют вплоть до разрушения.