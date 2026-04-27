В Красноярском крае за минувшие выходные потушили один лесной пожар

За минувшие выходные специалисты краевого Лесопожарного центра ликвидировали один лесной пожар на площади 0,16 га в Ермаковском лесничестве.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае за минувшие выходные ликвидировали один лесной пожар — возгорание на площади 0,16 га находилось на территории Ермаковского лесничества. На месте работали 11 человек и две единицы техники.

По предварительной версии Лесопожарного центра, возгорание произошло от линий электропередач.

По оперативной информации на утро 27 апреля, в регионе действует один лесной пожар на площади 4 га в Каратузском лесничестве. В его ликвидации участвуют пять человек. Предварительно, причиной стало неосторожное обращение с огнем.

Жителям нужно быть предельно бдительными и внимательными при обращении с огнем. Нарушителям требований пожарной безопасности грозит как административная, так и уголовная ответственность.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо звонить на прямую линию лесной охраны: 8−800−100−94−00.

Тем временем школьник из Челябинска Антон Ковалев, как пишут «Хорошие новости Челябинской области», предотвратил лесной пожар.