В Красноярском крае за минувшие выходные потушили один лесной пожар

В Красноярском крае за минувшие выходные ликвидировали один лесной пожар — возгорание на площади 0,16 га находилось на территории Ермаковского лесничества. На месте работали 11 человек и две единицы техники.
По предварительной версии Лесопожарного центра, возгорание произошло от линий электропередач.
По оперативной информации на утро 27 апреля, в регионе действует один лесной пожар на площади 4 га в Каратузском лесничестве. В его ликвидации участвуют пять человек. Предварительно, причиной стало неосторожное обращение с огнем.
Жителям нужно быть предельно бдительными и внимательными при обращении с огнем. Нарушителям требований пожарной безопасности грозит как административная, так и уголовная ответственность.
Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо звонить на прямую линию лесной охраны: 8−800−100−94−00.
Тем временем школьник из Челябинска Антон Ковалев, как пишут «Хорошие новости Челябинской области», предотвратил лесной пожар.