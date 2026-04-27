В селе Красный Яр Новосибирской области отремонтируют школу

Общеобразовательную школу им. Героя Советского Союза Г. М. Ивлева в селе Красный Яр Новосибирской области отремонтируют, сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети».
После обновления здания учреждение оснастят современным оборудованием. Завершить все работы запланировано до 20 августа 2026 года.
Отметим, активные работы по модернизации школ сейчас также проводят в столице региона. В частности, специалисты обновят школы № 40 и 47.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.