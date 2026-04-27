Горячую линию для волгоградцев открыли в преддверии сезона клещей

С сегодняшнего дня, 27 апреля и до 10 мая в Волгоградской области будет работать горячая линия по вопросам профилактики клещевого энцефалита и других инфекций, передающихся клещами. Волгоградцев проконсультируют по вопросам вакцинации от вирусного энцефалита, правил защиты от клещей, расскажут о признаках болезней, передающихся клещами, и назовут адреса, куда обращаться в случае присасывания этого насекомого.
Напомним, ранее сообщалось, что еще в начале апреля в регионе фиксировались единичные случаи укусов клещей.
Телефоны «горячих линий»:
Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8−800−555−49−43 (звонок по РФ бесплатный); в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области (отдел надзора на транспорте и санитарной охраны территории): 8 (8442) 32−01−09.