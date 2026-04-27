На трассе Пермь — Екатеринбург столкнулись встречные автомобили

Смертельное ДТП произошло 26 апреля в 12:46 на трассе Пермь — Екатеринбург на подъезде к поселку Ачит: столкнулись два встречных автомобиля. Двое пассажиров скончались от полученных травм. Об этом сообщает Госавтоинспекция Пермского края.
Автомобиль «Тойота Гайа» под управлением мужчины 1987 года рождения ехал по трассе М-12 «Восток» в направлении Екатеринбурга. На 155-м км водитель не справился с управлением из-за погодных условий, выехал на встречную полосу и столкнулся со «Сканией» с полуприцепом-цистерной.
В результате аварии погибли две пассажирки «Тойоты»: женщина 1997 года рождения и девочка 2017 года рождения получили смертельные травмы. Водитель машины и еще один несовершеннолетний пассажир были срочно доставлены в больницу.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия. Начальник Управления Госавтоинспекции Вячеслав Шадрин призвал водителей соблюдать ПДД и скоростной режим, учитывать погодные и дорожные условия, а также не садиться за руль в утомленном или нетрезвом состоянии.