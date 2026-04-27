В Росгидромете рассказали, когда ждать весенней погоды в Москве

После мокрого снега, который обрушился на Москву 27 апреля, весенняя погода придет в столицу не ранее второй половины майских праздников, сообщил в эфире Радио РБК начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.
«Если мы ориентируемся на температуру, то даже в самый хороший день из праздничных первомайских — 3 мая — будет облачно, с прояснением, без осадков, то есть сухой день. Ночью плюс 2−7, днем 12−15, и даже вот эта температура на четыре градуса ниже нормы», — рассказал Цыганков.
Он отметил, что температура войдет в норму между 3 и 9 мая.
По его словам, снежный циклон сейчас вращается над Москвой, Ярославлем, Костромой и Тверью. «Поэтому он будет влиять на нас еще ближайшие двое суток», — добавил эксперт.
Цыганков напомнил, что для Москвы выпадение снега в такое время не является редкостью: «География Москвы такая, что мы все-таки не южный регион. У нас очень часто с севера ветер, а с севера у нас Баренцево море, Белое море — это холод. Поэтому у нас часто бывает переходный период, и осенью, и весной заток холода».
Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова ранее сообщила, что до конца апреля москвичей ожидает «сложная погода», местами с мокрым снегом и гололедицей.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».