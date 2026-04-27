Дептранс Москвы сообщил об остановке движения на Сокольнической линии

Источник: РБК

На Сокольнической линии нет движения от «Сокольников» до «Бульвара Рокоссовского». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, сообщил столичный Дептранс.

По данным АГН «Москва», движение приостановили из-за человека на путях. Информация о его состоянии не уточняется.

Неделей ранее движение на Сокольнической линии приостанавливали из-за технической неисправности одного из составов на участке линии. По закрытому участку ездил компенсационный маршрут «Черкизовская» — «Преображенская площадь» — «Сокольники» — «Красносельская» — «Комсомольская».

В результате инцидента никто не пострадал, сообщало московское МВД.

Материал дополняется.