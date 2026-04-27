Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовский медуниверситет представил свой опыт на хирургической конференции

Ученые рассказали о применении малоинвазивных технологий в лечении доброкачественных заболеваний пищевода.

Источник: Национальные проекты России

Делегация Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ) приняла участие во Всероссийской конференции «Хирургическая гастроэнтерология: традиции и взгляд в будущее», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области. Событие способствует достижению целей нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья».

Научное мероприятие прошло в Геленджике. Площадка объединила ведущих специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Волгограда и других городов. Программа была посвящена актуальным вопросам плановой и экстренной абдоминальной хирургии. Специалисты смогли обменяться опытом и укрепить профессиональные связи.

Ученые из РостГМУ презентовали коллегам доклады на тему хирургии доброкачественных заболеваний пищевода и острого холецистита в контексте применения малоинвазивных технологий. В частности, ассистент кафедры хирургических болезней № 2 Михаил Турбин выступил с докладом «Возможности интраоперационной ЭПСТ у больных с деструктивным холециститом в сочетании с механической желтухой».

Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.