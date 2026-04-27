Ростовский медуниверситет представил свой опыт на хирургической конференции

Делегация Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ) приняла участие во Всероссийской конференции «Хирургическая гастроэнтерология: традиции и взгляд в будущее», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области. Событие способствует достижению целей нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья».
Научное мероприятие прошло в Геленджике. Площадка объединила ведущих специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Волгограда и других городов. Программа была посвящена актуальным вопросам плановой и экстренной абдоминальной хирургии. Специалисты смогли обменяться опытом и укрепить профессиональные связи.
Ученые из РостГМУ презентовали коллегам доклады на тему хирургии доброкачественных заболеваний пищевода и острого холецистита в контексте применения малоинвазивных технологий. В частности, ассистент кафедры хирургических болезней № 2 Михаил Турбин выступил с докладом «Возможности интраоперационной ЭПСТ у больных с деструктивным холециститом в сочетании с механической желтухой».
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.